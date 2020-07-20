В Курганской области будет создано семь индустриальных парков

КУРГАН, 20 июл – РИА Новости. В Курганской области планируется создать семь индустриальных парков, на финансирование трех из них из федерального бюджета направлено около 800 миллионов рублей, остальные будут финансироваться регионом, сообщил РИА Новости заместитель губернатора . В Курганской области планируется создать семь индустриальных парков, на финансирование трех из них из федерального бюджета направлено около 800 миллионов рублей, остальные будут финансироваться регионом, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

"Семь индустриальных парков планируется создать в Курганской области. Из федерального бюджета выделено порядка 800 миллионов рублей на создание индустриальных парков ТОР "Икар", Курганский индустриальный парк и Варгашинский индустриальный парк, финансирование остальных будет за счет индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области", - отметил Архипов.

По его словам, создание ТОР позволит увеличить количество рабочих мест, а также привлечь внимание к новым инвестиционным проектам в области, что позволит планомерно развить экономику региона.

Говоря об интересе бизнеса к новым территориям опережающего развития, заместитель губернатора рассказал, что несмотря на то, что решение о создании нового индустриального парка на территории завода "Темпер" было принято только два месяца назад, у него уже есть резиденты, специализирующиеся на производстве запорной арматуры.

Ключевым партнером ТОР выступил кластер по производству трубопроводной арматуры, в который входят три крупнейших производителя шаровой арматуры (LD, завод АЛСО, завод Темпер), их поставщики и смежные производства.

"В ближайшие два года здесь будет построено восемь тысяч квадратных метров производственных помещений, сети водоотведения и водоснабжения. Строительство на первоначальном этапе будет идти за счет инвестора. Планируется создать 400 новых рабочих мест", - сказал он.

Порядка 17 резидентов насчитывает индустриальный парк, расположенный на территории бывшего завода КЗКТ. Год назад здесь были реконструированы производственные корпуса на площади более 15,5 тысяч квадратных метров, а в нынешнем году к уже созданным площадям добавится еще 16 тысяч квадратных метров. Сегодня ряд предпринимателей готовы стать новыми резидентами парка.

"Бюджетное финансирование строительных работ составит более двухсот миллионов рублей. Всем резидентам предложены налоговые льготы, действующие на территории индустриальных парков, услуги центра "Мой бизнес", поручительства и микрозаймы",- добавил Архипов.