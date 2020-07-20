Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, личности и место нахождения зачинщиков драки были установлены.

"В ходе внезапно возникшего конфликта между группой отдыхающих и уроженцами одной из республик, последние причинили одному из участников телесные повреждения... В отношении​ участников конфликта назначена проверка, по результатам которой действиям всех участников также будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.