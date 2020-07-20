СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике двух отдыхающих, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее издание Readovka сообщило, что якобы в Геленджике чеченцы избили кардиолога и его брата, приехавших на отдых из Липецка, потому что те больше понравились девушкам. На опубликованном видео видно, как на улице к мужчинам с девушками подходят двое и начинают их избивать. Нападавшие сбивают мужчин с ног и жестоко бьют их руками и ногами, а девушки пытаются им помешать. Из документа следует, что в итоге врач получил переломы глазницы, носа и скулы, его брат - сотрясение мозга, и несмотря на угрозы расправы, гости из Липецка написали заявление в полицию.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, личности и место нахождения зачинщиков драки были установлены.
"В ходе внезапно возникшего конфликта между группой отдыхающих и уроженцами одной из республик, последние причинили одному из участников телесные повреждения... В отношении участников конфликта назначена проверка, по результатам которой действиям всех участников также будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел 15 июля на центральном пляже села Архипо-Осиповка.