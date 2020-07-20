Ливанский суд арестовал собственность главы центробанка

БЕЙРУТ, 20 июл - РИА Новости. Суд в Суд в Ливане в понедельник распорядился арестовать имущество главы центрального банка Рияда Салеме по запросу группы юристов, сообщает ливанский телеканал LBC

Уточняется, что глава исполнительной власти Бейрута , судья Фейсал Макки издал судебное постановление по аресту недвижимости главы центробанка, в том числе его дома в Рабии на севере Бейрута, его автомобилей и счетов в ливанском банке.

Решение судьи было принято на основании предварительного заключения, представленного юридическим отделом группы "Люди требуют реформы системы".

Активисты возлагают ответственность на главу центробанка за экономический кризис в стране из-за его финансовой политики, которая привела к краху национального фунта, сопровождалась ростом государственного долга и исчезновением государственных валютных резервов.

В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири . В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.