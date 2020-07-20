В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии

"По состоянию на 18.00 местного времени произведен повторный облет зоны предполагаемого местонахождения пропавшего самолета в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области тремя воздушными судами. По состоянию на 17.30 (мест.) самолеты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8 совершили по 2 вылета, пока безрезультатно. За этого время обследована площадь около 2000 квадратных километров. В 17.25 (мест.) вертолет Ми-8 отправился в зону поиска в третий раз", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки. Бурятская транспортная прокуратура также начала проверку.
По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.