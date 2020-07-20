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В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии
Повторный облет районов в Бурятии и Приангарье, где пропал самолет Ан-2, не дал результатов, обследовано около двух тысяч квадратных километров, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:50
исчезновение ан-2 в бурятии
ан-2
ан-26
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черемховский район
иркутская область
происшествия
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черемховский район
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РИА Новости
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353
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353
60
исчезновение ан-2 в бурятии, ан-2, ан-26, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черемховский район, иркутская область, происшествия

В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии

15:50 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Повторный облет районов в Бурятии и Приангарье, где пропал самолет Ан-2, не дал результатов, обследовано около двух тысяч квадратных километров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Бурятии.
"По состоянию на 18.00 местного времени произведен повторный облет зоны предполагаемого местонахождения пропавшего самолета в Окинском, Тункинском районах Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области тремя воздушными судами. По состоянию на 17.30 (мест.) самолеты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8 совершили по 2 вылета, пока безрезультатно. За этого время обследована площадь около 2000 квадратных километров. В 17.25 (мест.) вертолет Ми-8 отправился в зону поиска в третий раз", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки. Бурятская транспортная прокуратура также начала проверку.
По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Автомобиль Прокуратуры России
Вчера, 10:20
Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии
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Исчезновение Ан-2 в БурятииАн-2Ан-26Ми-8Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Черемховский районИркутская областьПроисшествия
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