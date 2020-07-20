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ВТБ: выпуск и обслуживание флагманской Мультикарты становятся бесплатными
ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:50
втб
новости компаний - экономика
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ: выпуск и обслуживание флагманской Мультикарты становятся бесплатными

15:50 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Держателям карты, как и раньше, доступны различные варианты лояльности, которые можно выбирать, исходя из своих потребностей.
“Более 90% владельцев Мультикарты относятся к массовому розничному сегменту, для которого крайне важно бесплатное обслуживание карты и понятные, прозрачные условия продукта. Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать: категорию лояльности, уведомления и прочие сервисы от банка", – сказала начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.
Кроме этого, по ее словам, в распоряжении клиентов будут до 15% кешбэка с покупок у партнеров банка, бесплатное снятие наличных в 16 тысячах собственных банкоматов ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными.
Отделение банка ВТБ
14 июля, 16:22
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ВТБНовости компаний - Экономика
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