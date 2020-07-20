https://ria.ru/20200720/1574602986.html
ВТБ: выпуск и обслуживание флагманской Мультикарты становятся бесплатными
ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:50
2020-07-20T15:50
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
https://ria.ru/20200714/1574342916.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_970d5d584261fc918e2035d9e25612e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_554:0:2602:2048_1400x0_80_0_0_18ee80aa85eb7049a527707710029b2d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВТБ
перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Держателям карты, как и раньше, доступны различные варианты лояльности, которые можно выбирать, исходя из своих потребностей.
“Более 90% владельцев Мультикарты относятся к массовому розничному сегменту, для которого крайне важно бесплатное обслуживание карты и понятные, прозрачные условия продукта. Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать: категорию лояльности, уведомления и прочие сервисы от банка", – сказала начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.
Кроме этого, по ее словам, в распоряжении клиентов будут до 15% кешбэка с покупок у партнеров банка, бесплатное снятие наличных в 16 тысячах собственных банкоматов ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными.