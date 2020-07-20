ВТБ: выпуск и обслуживание флагманской Мультикарты становятся бесплатными

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации. ВТБ перезапускает свой флагманский продукт – дебетовую Мультикарту - отныне ее выпуск и обслуживание будут абсолютно бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении ВТБ Онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Держателям карты, как и раньше, доступны различные варианты лояльности, которые можно выбирать, исходя из своих потребностей.

“Более 90% владельцев Мультикарты относятся к массовому розничному сегменту, для которого крайне важно бесплатное обслуживание карты и понятные, прозрачные условия продукта. Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать: категорию лояльности, уведомления и прочие сервисы от банка", – сказала начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.