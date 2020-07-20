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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, заявил РИА Новости доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

15:49 20.07.2020 (обновлено: 19:18 20.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, заявил РИА Новости доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
"Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко к вам и контактировать, то шансы заболеть крайне малы", — пояснил ученый.
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По его словам, ультрафиолет достаточно быстро разрушает вирусные частицы.
Несмотря на то что это не происходит моментально, нескольких десятков секунд хватит, чтобы уничтожить вирус природным путем.
"Однако в облачную погоду этот способ борьбы с коронавирусом не столь эффективен, поэтому чувствовать себя беспечно и пренебрегать мерами профилактики не стоит ", — подчеркнул Оберемок.
По его словам, при возникновении первых симптомов недомогания стоит пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции начать лечение как можно раньше.
Всего в Крыму зарегистрировали 983 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровел 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Крым
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