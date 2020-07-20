https://ria.ru/20200720/1574602905.html
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, заявил РИА Новости доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:49
2020-07-20T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0a93cc6d48ac3615a1f7b547608367d5.jpg
https://ria.ru/20200720/1574598721.html
https://ria.ru/20200720/1574593686.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0a93cc6d48ac3615a1f7b547608367d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7ab4c2b0b69ed67ef353e1b56f1ab5fd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4d41665255f47a2eb55b0fa74717ac12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, заявил РИА Новости доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
"Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко к вам и контактировать, то шансы заболеть крайне малы", — пояснил ученый.
По его словам, ультрафиолет достаточно быстро разрушает вирусные частицы.
Несмотря на то что это не происходит моментально, нескольких десятков секунд хватит, чтобы уничтожить вирус природным путем.
"Однако в облачную погоду этот способ борьбы с коронавирусом не столь эффективен, поэтому чувствовать себя беспечно и пренебрегать мерами профилактики не стоит ", — подчеркнул Оберемок.
По его словам, при возникновении первых симптомов недомогания стоит пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции начать лечение как можно раньше.
Всего в Крыму зарегистрировали 983 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровел 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.