Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Шансы заразиться коронавирусом на пляже в солнечную погоду крайне малы, заявил РИА Новости доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

"Ультрафиолет солнечного света, обладающий в летний период высокой энергией, уничтожает вирусные частицы. Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко к вам и контактировать, то шансы заболеть крайне малы", — пояснил ученый.

По его словам, ультрафиолет достаточно быстро разрушает вирусные частицы.

Несмотря на то что это не происходит моментально, нескольких десятков секунд хватит, чтобы уничтожить вирус природным путем.

"Однако в облачную погоду этот способ борьбы с коронавирусом не столь эффективен, поэтому чувствовать себя беспечно и пренебрегать мерами профилактики не стоит ", — подчеркнул Оберемок.

По его словам, при возникновении первых симптомов недомогания стоит пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции начать лечение как можно раньше.

Всего в Крыму зарегистрировали 983 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровел 721 человек.