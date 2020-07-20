Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574602875.html
Предположительно освобожденные в Ливии россияне не выходили на связь
Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, якобы переданные контролирующим запад Ливии Правительством... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:48
александр малькевич
халифа хафтар
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_0:0:3117:1753_1400x0_80_0_0_d80475ddfe67741fffb1d7eebee92667.jpg
https://ria.ru/20200204/1564217442.html
https://ria.ru/20200714/1574320028.html
триполи
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_0:0:3117:1753_1400x0_80_0_0_d80475ddfe67741fffb1d7eebee92667.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_7a29a24957417b614c9359f6aa7fd877.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574317227_258:0:2306:2048_1400x0_80_0_0_64531090d134528ab365ac9a70db3953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр малькевич, халифа хафтар, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, в мире

Предположительно освобожденные в Ливии россияне не выходили на связь

15:48 20.07.2020
281
© REUTERS / Mohamed AzakirВид на Триполи, Ливия
Вид на Триполи, Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
Вид на Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, якобы переданные контролирующим запад Ливии Правительством национального согласия (ПНС) Турции, не выходили на связь, сообщил РИА Новости глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
В воскресенье вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои источники сообщил, что ПНС, предположительно, передало Шугалея и Суэйфана Турции. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил РИА Новости, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян, МИД России также не подтвердил агентству эту информацию.
Полицейский в Триполи
4 февраля, 00:34
В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
"Пока тишина", - ответил Малькевич на вопрос о том, выходили ли Шугалей и Суэйфан на связь.
Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Сложная тема – российский временный поверенный в Ливии о сроках освобождения задержанных россиян
14 июля, 11:33
Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян
100120
Обсудить 0
Александр МалькевичХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Санкт-Петербург
В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников
Вид на Бейрут
Ливанский суд арестовал собственность главы центробанка
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии
Отдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны
В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Компрессорная станция Казачья
Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
Тегеран
В Иране около 36 тысяч заключенных освободили из-за коронавируса
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Главе СК доложат о ситуации с нападением на дом экс-главы "Ростсельмаша"
Сотрудник полиции
Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния