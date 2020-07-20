Предположительно освобожденные в Ливии россияне не выходили на связь

В воскресенье вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои источники сообщил, что ПНС, предположительно, передало Шугалея и Суэйфана Турции. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил РИА Новости, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян, МИД России также не подтвердил агентству эту информацию.