В Иране около 36 тысяч заключенных освободили из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Власти Власти Ирана отпустили порядка 36 тысяч заключенных в рамках нового этапа программы борьбы с распространением коронавируса в тюрьмах, сообщил глава организации тюрем страны Мехди Хадж-Мохаммади.

"С 8 июля были временно были отпущены 36 283 заключенных", - цитирует чиновника агентство Tasnim, который отметил, что среди отпущенных на свободу как новые лица, так и те, для кого срок пребывания на свободе из-за ситуации с коронавирусом был продлен.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что власти Ирана с 8 июля продолжили снижать заполняемость тюрем, чтобы избежать распространения коронавируса среди заключенных.

По словам Эсмаили, ранее были приняты законодательные нормы, предполагающие сокращение уровня наказания за те или иные совершаемые или уже совершенные преступления. Это предполагает, что дела заключенных будут пересматриваться. Кроме того, добавил он, власти Ирана в данный момент "используют по максимуму типы наказания, альтернативные тюремному заключению".

На 5 мая было известно о том, что порядка 114,2 тысячи человек воспользовались возможностью временно выйти из тюрем, у некоторых из них за это время тюремные сроки подошли к концу. Подобная практика, отмечали власти, не касалась людей, опасных для общества.

Сейчас в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавируса, выявлено более 276,2 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых порядка 14,4 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели на данный момент уже более 240 тысяч человек.

В последние полтора месяца эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась: возрос как средний показатель суточных заражений, так и количество жертв коронавируса, а власти признали, что страна переживает вторую волну COVID-19.