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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:29
александр беляев
андрей малахов
общество
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Очень жаль. Соболезнования родным. Замечательный ведущий, неожиданно сделавший прогноз погоды интересным .
355
Соболезнование родным
242
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574602354_0:0:2798:1574_1400x0_80_0_0_6a252233d575dd03ca7d25b93381e352.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр беляев, андрей малахов, общество

Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

15:44 20.07.2020 (обновлено: 17:29 20.07.2020)
426095
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Беляев
Александр Беляев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ.
Отмечается, что он скончался в реанимации.
Телеведущий долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 2017 году он перенес две операции.
Беляев был членом Академии российского телевидения.
Также о смерти телеведущего в Twitter сообщил журналист Андрей Малахов.
"Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу", — написал он.
16385103283187378
Обсудить 26
Александр БеляевАндрей МалаховОбщество
Популярные комментарии
Очень жаль. Соболезнования родным. Замечательный ведущий, неожиданно сделавший прогноз погоды интересным .
20 июля, 16:06
elya.velichutina
306224104
Соболезнование родным
20 июля, 15:53
ddeluxo-87
212302601
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