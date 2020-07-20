https://ria.ru/20200720/1574602560.html
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:44
2020-07-20T17:29
александр беляев
андрей малахов
общество
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elya.velichutina
Очень жаль. Соболезнования родным. Замечательный ведущий, неожиданно сделавший прогноз погоды интересным .
355
deluxo-87
Соболезнование родным
242
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574602354_0:0:2798:1574_1400x0_80_0_0_6a252233d575dd03ca7d25b93381e352.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беляев, андрей малахов, общество