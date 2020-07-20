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Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза на переговорах в ночь на понедельник достигли рамочного соглашения, по ее мнению, окончательное... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:41
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза

15:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза на переговорах в ночь на понедельник достигли рамочного соглашения, по ее мнению, окончательное соглашение может быть достигнуто уже сегодня.
На саммите лидеров ЕС, который начался в прошлую пятницу, страны Евросоюза пытаются согласовать долгосрочные финансовые рамки союза (бюджет) и проект фонда восстановления экономики Европы, который может составить порядка 750 миллиардов евро в виде кредитов и грантов.
"По итогам длительных переговоров вчерашней ночью мы выработали рамки возможного соглашения. Это шаг вперед, и это дает нам надежду, что сегодня мы, возможно, придем к соглашению, или что соглашение вообще возможно", - заявила Меркель перед началом четвертого дня переговоров в Брюсселе.
Она отметила, что ее совместное предложение с президентом Франции Эммануэлем Макроном является основой для предложенного Еврокомиссией проекта и сделало возможным договориться о дополнительных финансовых мерах.
"Это ответ, в котором мы нуждаемся в этой экстраординарной ситуации. Было очевидно, что предстоят невероятно сложные переговоры. Сегодня они продолжатся. Но экстраординарные ситуации требуют экстраординарных усилий. Мы пока делаем то, что требуется. И я надеюсь, что мы сможем пройти еще остающийся отрезок пути, которые не будет простым", - добавила канцлер.
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