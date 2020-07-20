Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза

"Это ответ, в котором мы нуждаемся в этой экстраординарной ситуации. Было очевидно, что предстоят невероятно сложные переговоры. Сегодня они продолжатся. Но экстраординарные ситуации требуют экстраординарных усилий. Мы пока делаем то, что требуется. И я надеюсь, что мы сможем пройти еще остающийся отрезок пути, которые не будет простым", - добавила канцлер.