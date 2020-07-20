Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил президенту РФ Владимиру Путину о потребностях Хабаровского края в более чем 100 аппаратах ИВЛ и проблемах региона в борьбе с коронавирусом.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.
Дегтярев рассказал президенту, что уже посмотрел материалы и оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. "Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", - сказал Дегтярев.
"В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое-о-чем. Дать поручение правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов", - попросил Дегтярев Путина.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.