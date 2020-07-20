Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574602179.html
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил президенту РФ Владимиру Путину о потребностях Хабаровского края в более чем 100 аппаратах ИВЛ и проблемах региона РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:36
распространение нового коронавируса
уголовное дело сергея фургала
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей фургал
коронавирусы
лефортово
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574599813_0:316:3056:2035_1400x0_80_0_0_33e38e403cf7decded62764a2f2cbdcf.jpg
россия
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574599813_0:316:3056:2035_1400x0_80_0_0_33e38e403cf7decded62764a2f2cbdcf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574599813_462:292:2803:2047_1400x0_80_0_0_baeee954e2dc89216d8db5813ba5ef03.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574599813_783:355:2475:2047_1400x0_80_0_0_f9d33353df921657f3fd53d0820f80b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей фургал, коронавирусы, лефортово, михаил дегтярев, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир путин, москва, хабаровский край, общество

Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

15:36 20.07.2020
1042
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил президенту РФ Владимиру Путину о потребностях Хабаровского края в более чем 100 аппаратах ИВЛ и проблемах региона в борьбе с коронавирусом.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Дегтярев рассказал президенту, что уже посмотрел материалы и оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. "Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", - сказал Дегтярев.
"В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое-о-чем. Дать поручение правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов", - попросил Дегтярев Путина.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1501039
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаУголовное дело Сергея ФургалаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ФургалКоронавирусыЛефортовоМихаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоЛДПРГосдума РФВладимир ПутинМоскваХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Михаил Дегтярев
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Компрессорная станция Казачья
Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Михаил Дегтярев
Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край
Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны
В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил перенос "Бессмертного полка"
Президент РФ Владимир Путин
Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербург
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев пообещал Путину доложить о состоянии дел в Хабаровском крае
Санкт-Петербург
В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния