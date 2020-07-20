Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал президенту, что уже посмотрел материалы и оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. "Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", - сказал Дегтярев.