Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574602156.html
В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море
Учения Sea Breeze-2020 и активность НАТО в Черноморском регионе не соответствуют реальным потребностям обеспечения безопасности, эти действия не укрепляют, а... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:39
алексей неижпапа
черное море
вооруженные силы украины
нато
александр грушко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_0:369:2984:2048_1400x0_80_0_0_9a8eb10ec7ae35a85c24533b4db3ba2f.jpg
https://ria.ru/20200719/1574570702.html
https://ria.ru/20200701/1573746484.html
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_0:369:2984:2048_1400x0_80_0_0_9a8eb10ec7ae35a85c24533b4db3ba2f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_164:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_badb2dfd0d4a664e71920dddb8645086.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/68/1556476853_146:0:2194:2048_1400x0_80_0_0_8a11c0e58fda7c625efa817fd76099d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей неижпапа, черное море, вооруженные силы украины, нато, александр грушко, в мире

В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море

15:38 20.07.2020 (обновлено: 15:39 20.07.2020)
1500
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Учения Sea Breeze-2020 и активность НАТО в Черноморском регионе не соответствуют реальным потребностям обеспечения безопасности, эти действия не укрепляют, а ослабляют региональную безопасность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для "отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности".
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
19 июля, 23:27
Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter
"Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фланге, еще одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока. Вся эта активность не соответствует реальным потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе", - сказал Грушко.
"То, что делает НАТО, с нашей точки зрения, не укрепляет, а ослабляет региональную безопасность - эти учения и в целом политика НАТО в этом регионе", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он напомнил, в частности, о группировке "Блэксифор", которая объединяла военно-морские потенциалы всех прибрежных государств. "И это были элементы, опираясь на которые можно было создать региональную структуру безопасности, тем более, что в политической и экономической области существует Организация черноморского экономического сотрудничества, которая обладает всеми ресурсами и соответствующими структурами для того, чтобы стать драйвером экономического развития этого региона. Но действия НАТО разрушают эти структуры, ослабляют роль самих прибрежных государств в обеспечении безопасности", - заключил замминистра иностранных дел России.
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
1 июля, 16:45
Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане
2061030
Обсудить 0
Алексей НеижпапаЧерное мореВооруженные силы УкраиныНАТОАлександр ГрушкоВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Компрессорная станция Казачья
Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны
В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
В Черном море начались учения Sea Breeze-2020
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния