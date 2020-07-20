В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море

"То, что делает НАТО, с нашей точки зрения, не укрепляет, а ослабляет региональную безопасность - эти учения и в целом политика НАТО в этом регионе", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он напомнил, в частности, о группировке "Блэксифор", которая объединяла военно-морские потенциалы всех прибрежных государств. "И это были элементы, опираясь на которые можно было создать региональную структуру безопасности, тем более, что в политической и экономической области существует Организация черноморского экономического сотрудничества, которая обладает всеми ресурсами и соответствующими структурами для того, чтобы стать драйвером экономического развития этого региона. Но действия НАТО разрушают эти структуры, ослабляют роль самих прибрежных государств в обеспечении безопасности", - заключил замминистра иностранных дел России.