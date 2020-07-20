https://ria.ru/20200720/1574602089.html
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии "Вечерней Москве". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:34
2020-07-20T17:51
старение
здоровье
здоровье - общество
алкоголь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:53:3072:1781_1400x0_80_0_0_78ecf00857967f2c2d07b02d92bfb1e7.jpg
https://ria.ru/20200621/1573254548.html
https://ria.ru/20200708/1574032765.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:53:3072:1781_1400x0_80_0_0_78ecf00857967f2c2d07b02d92bfb1e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_42dcc5c1dcc92389f911a1eced7dbe57.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_725:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_b6914058d844a9689ab8be3f0fd153a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старение, здоровье, здоровье - общество, алкоголь, общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии "Вечерней Москве"
.
"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", — объяснила она.
По словам диетолога, в небольших количествах игристое вино положительно влияет на работу мозга и память.
"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", — сказала Смолова.
Кроме того, шампанское полезно для сердца, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина, указала она.
При этом собеседница издания подчеркнула, что не стоит злоупотреблять алкоголем, так как он может оказать отрицательное воздействие на репродуктивную функцию и печень. Суточная доза шампанского не должна превышать одного бокала.
Смолова отметила, что от этого напитка лучше отказаться людям с заболеваниями пищеварительной системы.