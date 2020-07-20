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Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии "Вечерней Москве". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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старение, здоровье, здоровье - общество, алкоголь, общество

Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин

15:34 20.07.2020 (обновлено: 17:51 20.07.2020)
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© Depositphotos / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино
© Depositphotos / fonzie26
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии "Вечерней Москве".
"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", — объяснила она.
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По словам диетолога, в небольших количествах игристое вино положительно влияет на работу мозга и память.
"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", — сказала Смолова.
Кроме того, шампанское полезно для сердца, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина, указала она.
При этом собеседница издания подчеркнула, что не стоит злоупотреблять алкоголем, так как он может оказать отрицательное воздействие на репродуктивную функцию и печень. Суточная доза шампанского не должна превышать одного бокала.
Смолова отметила, что от этого напитка лучше отказаться людям с заболеваниями пищеварительной системы.
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