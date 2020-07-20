Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии Игристое вино розовых и красных сортов замедляет процесс старения, заявила врач-диетолог Арина Смолова в комментарии "Вечерней Москве"

"Красный виноград и вещества, содержащиеся именно в косточках красного винограда, давно изучены и широко используются в медицине именно как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм", — объяснила она.

По словам диетолога, в небольших количествах игристое вино положительно влияет на работу мозга и память.

"В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия", — сказала Смолова.

Кроме того, шампанское полезно для сердца, улучшает состояние кожи и снижает уровень "плохого" холестерина, указала она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что не стоит злоупотреблять алкоголем, так как он может оказать отрицательное воздействие на репродуктивную функцию и печень. Суточная доза шампанского не должна превышать одного бокала.