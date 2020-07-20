https://ria.ru/20200720/1574601951.html
СМИ: в Кении сенатор покинул пост, нарушив комендантский час
Председатель комитета сената Кении по борьбе с распространением нового коронавируса был вынужден уйти с поста после его задержания в баре, где он выпивал,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:33
2020-07-20T15:33
коронавирус covid-19
кения
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, кения, в мире
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Председатель комитета сената Кении
по борьбе с распространением нового коронавируса был вынужден уйти с поста после его задержания в баре, где он выпивал, несмотря на комендантский час, сообщает местное издание Star
.
Сообщается, что сенатор Джонсон Сакаджа и еще три человека в субботу были обнаружены полицией выпивающими возле бара в столичном районе Килимани приблизительно в час ночи. Все четверо были задержаны полицией за несоблюдение правительственного комендантского часа.
Выступая в понедельник перед журналистами возле полицейского участка, Сакаджа извинился перед кенийцами за свое поведение и заявил о своем уходе с поста председателя анти-коронавирусного комитета.
"Я беру на себя ответственность за то, что нарушил правила, связанные с COVID-19. Я был вне своего дома после 9 часов вечера. Это прискорбно, но все мы совершаем ошибки", - заявил он, добавив, что уходит с поста председателя, чтобы "показать пример и взять ответственность за свои действия".
Сенатор также сообщил, что во вторник он предстанет перед судом, ему грозит штраф либо тюремное заключение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.