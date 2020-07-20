СМИ: в Кении сенатор покинул пост, нарушив комендантский час

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета сената Председатель комитета сената Кении по борьбе с распространением нового коронавируса был вынужден уйти с поста после его задержания в баре, где он выпивал, несмотря на комендантский час, сообщает местное издание Star

Сообщается, что сенатор Джонсон Сакаджа и еще три человека в субботу были обнаружены полицией выпивающими возле бара в столичном районе Килимани приблизительно в час ночи. Все четверо были задержаны полицией за несоблюдение правительственного комендантского часа.

Выступая в понедельник перед журналистами возле полицейского участка, Сакаджа извинился перед кенийцами за свое поведение и заявил о своем уходе с поста председателя анти-коронавирусного комитета.

"Я беру на себя ответственность за то, что нарушил правила, связанные с COVID-19. Я был вне своего дома после 9 часов вечера. Это прискорбно, но все мы совершаем ошибки", - заявил он, добавив, что уходит с поста председателя, чтобы "показать пример и взять ответственность за свои действия".

Сенатор также сообщил, что во вторник он предстанет перед судом, ему грозит штраф либо тюремное заключение.