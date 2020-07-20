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Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"
Порядка 11 подмосковных муниципалитетов присоединилось к проекту по организации площадок для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) "Мегабак",... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:31
2020-07-20T15:31
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общество
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Порядка 11 подмосковных муниципалитетов присоединилось к проекту по организации площадок для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) "Мегабак", говорится в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева
.
Проект "Мегабак" запустили в конце 2019 года в Рошале и в Балашихе.
"Теперь специальные площадки разместят в 11 муниципалитетах Подмосковья: Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Реутов, Сергиев Посад. Как только мегабаки появятся в вашем городе, вы их сразу узнаете по яркой зелёной стилистике и логотипу. Площадки будут ограждены оборудованы видеонаблюдением. На каждой из них вас встретит волонтёр, который расскажет для какого именно вида отходов предназначены контейнеры. 260 волонтёров начнут работу с 1 августа", - говорится в сообщении.