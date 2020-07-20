Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"

"Теперь специальные площадки разместят в 11 муниципалитетах Подмосковья: Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Реутов, Сергиев Посад. Как только мегабаки появятся в вашем городе, вы их сразу узнаете по яркой зелёной стилистике и логотипу. Площадки будут ограждены оборудованы видеонаблюдением. На каждой из них вас встретит волонтёр, который расскажет для какого именно вида отходов предназначены контейнеры. 260 волонтёров начнут работу с 1 августа", - говорится в сообщении.