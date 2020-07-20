Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200720/1574601849.html
Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"
Порядка 11 подмосковных муниципалитетов присоединилось к проекту по организации площадок для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) "Мегабак",... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:31
новости подмосковья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_e4ea8b2e9545888d84894787aba66ac1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_e4ea8b2e9545888d84894787aba66ac1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_189:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_943606cd1062c2030f755776d6c747c6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_530:0:2578:2048_1400x0_80_0_0_3f53682c2d40e2d099f6f9afc2c5a3ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"

15:31 20.07.2020
46
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Порядка 11 подмосковных муниципалитетов присоединилось к проекту по организации площадок для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) "Мегабак", говорится в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Проект "Мегабак" запустили в конце 2019 года в Рошале и в Балашихе.
"Теперь специальные площадки разместят в 11 муниципалитетах Подмосковья: Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Реутов, Сергиев Посад. Как только мегабаки появятся в вашем городе, вы их сразу узнаете по яркой зелёной стилистике и логотипу. Площадки будут ограждены оборудованы видеонаблюдением. На каждой из них вас встретит волонтёр, который расскажет для какого именно вида отходов предназначены контейнеры. 260 волонтёров начнут работу с 1 августа", - говорится в сообщении.
200000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Девушка работает за компьютером
Новый цифровой сервис нотариата поможет наследникам
Президент РФ Владимир Путин
Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербург
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Мужчина с зонтом во время дождя
Список потенциально опасных мест в условиях непогоды составят в МО
Компрессорная станция Казачья
Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
СМИ: в Кении сенатор покинул пост, нарушив комендантский час
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС предупредили о ливнях с грозами и шквалистым ветром на Кубани
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
Омбудсмен прокомментировал новые правила Роспотребнадзора для общепита
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Врач скорой помощи
В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния