https://ria.ru/20200720/1574601750.html
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:28
2020-07-20T19:03
теракт на дубровке (2002)
россия
гасан гусейнов
сьюзен зонтаг (розенблатт)
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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https://ria.ru/20191108/1560736140.html
Арсений Новиков
ВШЭ рассадник русофобии в стране. Там молодёжи мозги промывают мама не горюй. Удивительно то, что это государственный ВУЗ, и государство помалкивает.
362
Александр Невский
ВШЭ ничего не напоминает, никаких ассоциаций с ВШЭвостью, с ВоШЭю?
244
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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теракт на дубровке (2002), россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова
о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе со Сьюзен Зонтаг, в которой писательница назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Комментарий Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма.
Позднее публикацию, под которой развернулась дискуссия, удалили. Затем Гусейнов написал у себя в Facebook, что объяснение происхождения терроризма не является его оправданием, а террор бывает "информационным, когда вырванные из контекста и переиначенные слова человека используются для сведения счетов с ним".
"Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли", — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем — и это позиция всего цивилизованного общества, а не только ВШЭ.
Осенью прошлого года из-за заявления Гусейнова произошел еще один скандал. Тогда филолог возмутился в Facebook отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Публикация получила широкий общественный резонанс, комиссия вуза рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.