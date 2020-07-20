ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессорао теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе со Сьюзен Зонтаг, в которой писательница назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Комментарий Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма.

Позднее публикацию, под которой развернулась дискуссия, удалили. Затем Гусейнов написал у себя в Facebook, что объяснение происхождения терроризма не является его оправданием, а террор бывает "информационным, когда вырванные из контекста и переиначенные слова человека используются для сведения счетов с ним".

"Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем — и это позиция всего цивилизованного общества, а не только ВШЭ.