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ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:03
теракт на дубровке (2002)
россия
гасан гусейнов
сьюзен зонтаг (розенблатт)
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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ВШЭ рассадник русофобии в стране. Там молодёжи мозги промывают мама не горюй. Удивительно то, что это государственный ВУЗ, и государство помалкивает.
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ВШЭ ничего не напоминает, никаких ассоциаций с ВШЭвостью, с ВоШЭю?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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теракт на дубровке (2002), россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), высшая школа экономики (вшэ), общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

15:28 20.07.2020 (обновлено: 19:03 20.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе со Сьюзен Зонтаг, в которой писательница назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Комментарий Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма.
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Позднее публикацию, под которой развернулась дискуссия, удалили. Затем Гусейнов написал у себя в Facebook, что объяснение происхождения терроризма не является его оправданием, а террор бывает "информационным, когда вырванные из контекста и переиначенные слова человека используются для сведения счетов с ним".

"Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем — и это позиция всего цивилизованного общества, а не только ВШЭ.
Осенью прошлого года из-за заявления Гусейнова произошел еще один скандал. Тогда филолог возмутился в Facebook отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Публикация получила широкий общественный резонанс, комиссия вуза рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.
Словарь русского языка
8 ноября 2019, 18:40
Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об "убогом" русском языке
117207431539
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Теракт на Дубровке (2002)РоссияГасан ГусейновСьюзен Зонтаг (Розенблатт)Высшая школа экономики (ВШЭ)Общество
Популярные комментарии
ВШЭ рассадник русофобии в стране. Там молодёжи мозги промывают мама не горюй. Удивительно то, что это государственный ВУЗ, и государство помалкивает.
20 июля, 15:38
Арсений Новиков
334544015
ВШЭ ничего не напоминает, никаких ассоциаций с ВШЭвостью, с ВоШЭю?
20 июля, 15:35
Александр Невский
1982421019
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