В центре Орла на ребенка упала световая опора

"По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла 3-летний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы", - говорится в сообщении.