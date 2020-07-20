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В центре Орла на ребенка упала световая опора
Трехлетний ребенок пострадал после падения на него световой опоры на площади Ленина в Орле, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:26
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
орел
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), орловская область, орел, происшествия

В центре Орла на ребенка упала световая опора

15:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок пострадал после падения на него световой опоры на площади Ленина в Орле, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 18 июля 2020 года во время прогулки с мамой по площади Ленина города Орла 3-летний ребенок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию с осветительными приборами, в результате чего световая опора упала на него, причинив телесные повреждения в виде перелома правой ключицы", - говорится в сообщении.
Мальчика госпитализировали, следствие по факту произошедшего возбудило дело о халатности.
Как отмечает прокуратура Орловской области, которая взяла на контроль расследование дела, упавшая металлическая световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления Орла.
"В связи с чем ее содержание должным образом не осуществлялось, меры к обеспечению безопасности граждан при ее эксплуатации не принимались", - информирует надзорное ведомство.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)Орловская областьОрелПроисшествия
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