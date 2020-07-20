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https://ria.ru/20200720/1574601581.html
Число заболевших COVID-19 в Канаде превысило 110 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 110 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, онтарио, воз, канада, в мире

Число заболевших COVID-19 в Канаде превысило 110 тысяч

15:24 20.07.2020
375
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 110 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, число инфицированных составляет 110 338 человек, скончались 8 852 пациентов с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (57 466) и Онтарио (37 604). Излечились в общей сложности свыше 97 тысяч человек.
С начала эпидемии в стране были проведены более 3,5 миллионов тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОнтариоВОЗКанадаВ мире
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