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Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту
Президент России Владимир Путин призвал депутата Госдумы Михаила Дегтярева, которому предложил стать врио губернатора Хабаровского края, не забывать о... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:23
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, хабаровский край

Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту

15:23 20.07.2020
497
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал депутата Госдумы Михаила Дегтярева, которому предложил стать врио губернатора Хабаровского края, не забывать о стратегических планах развития региона и пожелал ему успехов.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
Глава государства отметил, что в регионе проблем много.
"Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся", - сказал Путин в ходе встречи с Дегтяревым по видеосвязи.
Михаил Дегтярев
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Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Депутат ГД от ЛДПР Дегтярев назывался партией одним из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинХабаровский край
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