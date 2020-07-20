Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту

"Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся", - сказал Путин в ходе встречи с Дегтяревым по видеосвязи.