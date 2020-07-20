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Дегтярев пообещал Путину доложить о состоянии дел в Хабаровском крае
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, согласившийся стать врио главы Хабаровского края, пообещал президенту РФ Владимиру Путину через месяц доложить о... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:22
уголовное дело сергея фургала
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Дегтярев пообещал Путину доложить о состоянии дел в Хабаровском крае

15:22 20.07.2020
739
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, согласившийся стать врио главы Хабаровского края, пообещал президенту РФ Владимиру Путину через месяц доложить о состоянии дел в регионе.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.
"Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить вам о состоянии дел в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев Путину.
"Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству Российской Федерации ", - ответил Путин.
"Мы и раньше помогали хабаровчанами, помогали Хабаровскому краю и будем это делать в будущем без всяких сомнений", - добавил президент.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Депутат ГД от ЛДПР Дегтярев назывался ЛДПР одним из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФВладимир ПутинМоскваХабаровский крайПолитика
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