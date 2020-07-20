Дегтярев пообещал Путину доложить о состоянии дел в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции

Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции

Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.

"Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить вам о состоянии дел в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев Путину.

"Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству Российской Федерации ", - ответил Путин.

"Мы и раньше помогали хабаровчанами, помогали Хабаровскому краю и будем это делать в будущем без всяких сомнений", - добавил президент.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву . 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.