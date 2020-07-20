https://ria.ru/20200720/1574601223.html
В Сочи экстремальная жара сменится ливнями с грозами
Сильная жара до 37 градусов сменится в Сочи ливнями с грозой и сильным ветром, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:27
2020-07-20T15:27
черное море
туризм
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новости - туризм
сочи
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https://ria.ru/20200720/1574508166.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, туризм, новости - туризм, сочи