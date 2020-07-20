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В Сочи экстремальная жара сменится ливнями с грозами
Сильная жара до 37 градусов сменится в Сочи ливнями с грозой и сильным ветром, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:27
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РИА Новости
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353
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черное море, туризм, новости - туризм, сочи

В Сочи экстремальная жара сменится ливнями с грозами

15:27 20.07.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Сильная жара до 37 градусов сменится в Сочи ливнями с грозой и сильным ветром, сообщает администрация курорта.
В понедельник в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов. Жителей и туристов предупреждают, что уже к вечеру погода резко изменится.
"В Сочи ожидается ухудшение погоды… Синоптики предупреждают, что с 18:00 20 июля и в течение суток на территории курорта возможен сильный дождь с грозой. Также они прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или иными конструкциями.
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