В Сочи экстремальная жара сменится ливнями с грозами

"В Сочи ожидается ухудшение погоды… Синоптики предупреждают, что с 18:00 20 июля и в течение суток на территории курорта возможен сильный дождь с грозой. Также они прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду", — говорится в сообщении.