Омбудсмен рассказала о матери найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика

"Мать приехала из Тулы, отец, который вписан в свидетельство, по показаниям, не общался с сыном. Сожитель, если я не ошибаюсь, прописан в Саратове. Приехали они в Дмитров недавно как две недели. На учете мать в Туле не состояла, это по предварительным данным, которые мы получили", - сказала Мишонова журналистам.