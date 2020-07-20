Омбудсмен рассказала о матери найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика, обнаруженного накануне без присмотра в подмосковном Дмитрове, из Тулы, на учете, по предварительным данным, не состояла, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее телеканал "360" опубликовал информацию о заплаканном двухлетнем мальчике, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа. По данным телеканала, он сбежал от родителей. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что родителей малыша разыскивают.
"Мать приехала из Тулы, отец, который вписан в свидетельство, по показаниям, не общался с сыном. Сожитель, если я не ошибаюсь, прописан в Саратове. Приехали они в Дмитров недавно как две недели. На учете мать в Туле не состояла, это по предварительным данным, которые мы получили", - сказала Мишонова журналистам.
Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове. По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Отмечается, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику". Также начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что матерью ребенка оказалась 29-летняя уроженка Тульской области. В отношении нее завели дело по статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".