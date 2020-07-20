Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания

Ранее стало известно, что у двоих депутатов из фракции партии "Шор" выявили коронавирус, лидер этой фракции Марина Таубер во время заседания потребовала либо перенести вопрос рассмотрения вопроса о вотуме недоверия кабмину, либо разрешить этим парламентариям присутствовать в зале заседания.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.