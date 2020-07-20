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Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания
Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания, во время которого должен рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:16
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ион кику, зинаида гречаный, молдавия, в мире

Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания

15:16 20.07.2020
2921
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания, во время которого должен рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину, передает корреспондент РИА Новости
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" на прошлой неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Иона Кику. Авторы инициативы считают, что кабмин значительно превысил свои полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Вчера, 09:18
Парламент Молдавии может рассмотреть вотум недоверия правительству
Ранее стало известно, что у двоих депутатов из фракции партии "Шор" выявили коронавирус, лидер этой фракции Марина Таубер во время заседания потребовала либо перенести вопрос рассмотрения вопроса о вотуме недоверия кабмину, либо разрешить этим парламентариям присутствовать в зале заседания.
Согласно утвержденному регламенту, премьер должен представить депутатам отчет о работе правительства, однако его выступление было сорвано представителями оппозиции, которые скандировали "Кику - обманщик".
"Коллеги, успокойтесь, объявляется пауза в 30 минут, чтобы все успокоились", - заявила спикер Зинаида Гречаный.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.
Здание правительства Молдавии
16 июля, 11:11
В Молдавии оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству
220102
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