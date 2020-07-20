https://ria.ru/20200720/1574600982.html
Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания
Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания, во время которого должен рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:16
2020-07-20T15:16
коронавирус covid-19
ион кику
зинаида гречаный
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/156085/99/1560859924_0:41:3199:1840_1400x0_80_0_0_e6f112296d69e7f00adcc668b5b20b27.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ион кику, зинаида гречаный, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости.
Парламентская оппозиция Молдавии
устроила скандал во время заседания, во время которого должен рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия кабмину, передает корреспондент РИА Новости
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" на прошлой неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Иона Кику
. Авторы инициативы считают, что кабмин значительно превысил свои полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.
Ранее стало известно, что у двоих депутатов из фракции партии "Шор" выявили коронавирус, лидер этой фракции Марина Таубер во время заседания потребовала либо перенести вопрос рассмотрения вопроса о вотуме недоверия кабмину, либо разрешить этим парламентариям присутствовать в зале заседания.
Согласно утвержденному регламенту, премьер должен представить депутатам отчет о работе правительства, однако его выступление было сорвано представителями оппозиции, которые скандировали "Кику - обманщик".
"Коллеги, успокойтесь, объявляется пауза в 30 минут, чтобы все успокоились", - заявила спикер Зинаида Гречаный
.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.