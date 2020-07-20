Новый цифровой сервис нотариата поможет наследникам

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная нотариальная палата с понедельника запускает новый электронный сервис розыска имущества наследодателей в кредитных организациях, сообщает пресс-служба ФНП.
Сервис заработает на всей территории страны и будет доступен для всех территориальных банков ПАО "Сбербанк". Вскоре к сервису должен подключиться еще один крупный российский банк — ВТБ.
Сервис будет функционировать на базе Единой информационной системы нотариата и заменит прежнюю опцию "Запросы в банк", которая использовалась для получения сведений о счетах и вкладах наследодателя в Сбербанке. В отличие от своего предшественника, новый сервис может быть применен для работы с различными кредитными организациями. Кроме того, он позволяет выяснить наличие у наследодателя обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих продуктов кредитной организации.
"То есть рисков того, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной, теперь будет значительно меньше. Немаловажно, что нотариус получит сведения и о долговых обязательствах наследодателя, которые по закону также входят в состав наследственной массы. Состав наследственной массы в части банковских сбережений и долгов будет известен заранее, и, уже оценив его, наследник сможет принять взвешенное решение о принятии либо об отказе от причитающегося ему наследства", - пояснили в ФНП.
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Выход на новый этап электронного взаимодействия между нотариусами и кредитными организациями позволит также сократить сроки обработки запросов нотариусов о том или ином клиенте банка. Теперь ответ из банка может быть получен в течение нескольких часов. Если наследодатель оставил завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, срок рассмотрения запроса нотариуса увеличится, но не будет превышать 12 календарных дней, добавили в ФНП.