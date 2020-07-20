Правительство поддержало запрет на изъятие домашних животных за долги

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в заключении на законопроект о запрете изымать домашних животных за долги поддержала инициативу, но просит ее доработать до внесения в Госдуму - прописать, какие именно животные будут относиться к домашним и не подлежать изъятию, следует из проекта заключения комиссии (есть у РИА Новости).
Ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал агентству, что направил в правительство законопроект по запрету изъятия у людей их питомцев за долги перед микрофинансистами. Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.
Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
"В законопроекте не содержится определение понятия "домашние животные", что требует установления в нем критериев отнесения к домашним животным тех животных, на которых не может быть обращено взыскание. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки до внесения в Государственную Думу", - говорится в проекте заключения.