Правительство поддержало запрет на изъятие домашних животных за долги

Бурматов пояснял, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.