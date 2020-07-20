https://ria.ru/20200720/1574600605.html
Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:21
2020-07-20T15:21
михаил дегтярев
владимир путин
цик рф
хабаровский край
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хабаровский край
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, владимир путин, цик рф, хабаровский край
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Выборы губернатора Хабаровского края
состоятся в единый день голосования в 2021 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев
в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным
в понедельник согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказал Шевченко.
Он добавил, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.