Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574600605.html
Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году
Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:21
михаил дегтярев
владимир путин
цик рф
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152915/42/1529154262_0:48:923:567_1400x0_80_0_0_2a536ee9fefe3d3cfb2839c2153bbf1f.jpg
https://ria.ru/20200720/1574599845.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152915/42/1529154262_0:48:923:567_1400x0_80_0_0_2a536ee9fefe3d3cfb2839c2153bbf1f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152915/42/1529154262_51:0:870:614_1400x0_80_0_0_75846319b38f465c2db31dabcbc4215f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152915/42/1529154262_154:0:768:614_1400x0_80_0_0_21aabb0fec6f1cecdf30fcc932e3b01f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, владимир путин, цик рф, хабаровский край

Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году

15:21 20.07.2020
251
© Фото : пресс-служба Губернатора Хабаровского краяГолосование на избирательном участке в Хабаровске
Голосование на избирательном участке в Хабаровске
© Фото : пресс-служба Губернатора Хабаровского края
Голосование на избирательном участке в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказал Шевченко.
Он добавил, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Вчера, 14:57
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
1100015
Обсудить 0
Михаил ДегтяревВладимир ПутинЦИК РФХабаровский край
Рекомендуем
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев пообещал Путину доложить о состоянии дел в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Путин пожелал успехов Дегтяреву на новом посту
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил перенос "Бессмертного полка"
Михаил Дегтярев
Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край
Михаил Дегтярев на экране монитора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Число заболевших COVID-19 в Канаде превысило 110 тысяч
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин
Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербург
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге выделили дополнительные средства на выплаты медикам
Компрессорная станция Казачья
Эксперты назвали статью о датчиках на "Турецком потоке" измышлениями
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Парламентская оппозиция Молдавии устроила скандал во время заседания
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
СМИ: в Кении сенатор покинул пост, нарушив комендантский час
Автомобиль Следственного комитета РФ
В центре Орла на ребенка упала световая опора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния