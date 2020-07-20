Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году

"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказал Шевченко.

Он добавил, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.