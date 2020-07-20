Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.
"Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции ", - сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Депутат ГД от ЛДПР Дегтярев назывался ЛДПР одним из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края.