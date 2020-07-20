Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край

Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов.

"Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции ", - сказал Дегтярев Путину по видеосвязи.