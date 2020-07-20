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Мэр Норильска объяснил свою отставку
Мэр Норильска Ринат Ахметчин объяснил свою отставку недоверием со стороны краевых властей после совещания по коронавирусу. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:05
разлив дизельного топлива в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
александр усс
красноярский край
норильск
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красноярский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), александр усс, красноярский край, норильск

Мэр Норильска объяснил свою отставку

15:05 20.07.2020
2351
© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкГлава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Сергей Черных
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Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Мэр Норильска Ринат Ахметчин объяснил свою отставку недоверием со стороны краевых властей после совещания по коронавирусу.
Ранее в мэрии сообщили, что мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс.
"К сожалению большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял… Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин журналистам.
В среду глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
11 июня, 10:51
Главе Норильска предъявили обвинение после разлива топлива на ТЭЦ
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)Александр УссКрасноярский крайНорильск
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