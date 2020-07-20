Мэр Норильска объяснил свою отставку

"К сожалению большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я. После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял… Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин журналистам.