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Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:10
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
госдума рф
владимир путин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика

Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края

15:04 20.07.2020 (обновлено: 15:10 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Госдумы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне", - сказал Дегтярев Путину.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Депутат ГД от ЛДПР Дегтярев назывался партией одним из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
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Сергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревГосдума РФВладимир ПутинХабаровский крайПолитика
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