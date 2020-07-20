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Путин отправил в отставку Фургала
Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия, текст соответствующего РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
владимир путин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, владимир путин, хабаровский край, политика

Путин отправил в отставку Фургала

15:02 20.07.2020 (обновлено: 15:07 20.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля.
"Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ", - говорится в сообщении.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалВладимир ПутинХабаровский крайПолитика
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