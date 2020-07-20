https://ria.ru/20200720/1574600125.html
Путин отправил в отставку Фургала
Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия, текст соответствующего РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:02
2020-07-20T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
владимир путин
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:107:3212:1914_1400x0_80_0_0_248d6f15398b5a16426ba6c4c12f1a6f.jpg
https://ria.ru/20200720/1574599845.html
Alexander Ivanov
Теперь отправят Путина, Хабаровчане😈
287
Иван Чай
Вору место на нарах однозначно.
276
156
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:107:3212:1914_1400x0_80_0_0_248d6f15398b5a16426ba6c4c12f1a6f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_7f1d17f4b9ba907e2478ab2b09b447b6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_dfc4056e2f87d4e329090771d60c7d31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, владимир путин, хабаровский край, политика