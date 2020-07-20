В Грузии число жертв коронавируса достигло 16

Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что жертвой инфекции стал 70-летний мужчина.

"Смертельных случаев 16", - сказано на сайте.

Как сообщал специальный правительственный сайт по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в Грузии в понедельник достигло 1039.