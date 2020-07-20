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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574599816.html
В Грузии число жертв коронавируса достигло 16
Шестнадцатый человек скончался в Грузии от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте по мониторингу инфекции. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире

В Грузии число жертв коронавируса достигло 16

14:57 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. Шестнадцатый человек скончался в Грузии от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте по мониторингу инфекции.
Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что жертвой инфекции стал 70-летний мужчина.
"Смертельных случаев 16", - сказано на сайте.
Как сообщал специальный правительственный сайт по мониторингу заболевания, число выявленных случаев коронавируса в Грузии в понедельник достигло 1039.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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