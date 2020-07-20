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Уилана могут обменять в августе-сентябре, допустил адвокат
Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана, в теории, могут обменять на кого-то из россиян в августе-сентябре, но никаких точных данных нет, заявил РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:04
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дело пола уилана
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353
60
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россия, сша, дело пола уилана, в мире

Уилана могут обменять в августе-сентябре, допустил адвокат

14:55 20.07.2020 (обновлено: 15:04 20.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Осужденного на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана, в теории, могут обменять на кого-то из россиян в августе-сентябре, но никаких точных данных нет, заявил РИА Новости в понедельник адвокат Владимир Жеребенков.
"Как идут переговоры, мы не знаем - ими занимаются не адвокаты, а политики или спецслужбы. Обычно такая процедура занимает два-три месяца, в принципе, август-сентябрь попадает в эти параметры", - заявил адвокат.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
23 июня, 12:18
Будет ждать обмена. Уилан не намерен обжаловать приговор
Он пояснил, что пока его подзащитный находится в московском СИЗО "Лефортово", в колонию его не этапируют, несмотря на то, что приговор уже 2,5 недели как вступил в силу.
Между тем в МИД РФ информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Владимир Жеребенков в свою очередь утверждал, что переговоры идут, но защита в них никак не участвует. В списке возможных кандидатур для обмена, по его словам, фигурируют Виктор Бут и Константин Ярошенко.
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
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РоссияСШАДело Пола УиланаВ мире
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