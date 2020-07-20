Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

"В 13.27 мск в понедельник поступило сообщение, что в Чегемском районе в ущелье Башиль-Ауз на леднике "Башиль" на высоте 3600 метров незарегистрированная группа из пяти альпинистов из Москвы попросила о помощи", - говорится в сообщении.