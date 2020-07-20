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Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели вышли на помощь альпинистам из Москвы, которые получили травмы в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, чегемский район, происшествия

Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

14:54 20.07.2020 (обновлено: 15:20 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинистам из Москвы, которые получили травмы в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 13.27 мск в понедельник поступило сообщение, что в Чегемском районе в ущелье Башиль-Ауз на леднике "Башиль" на высоте 3600 метров незарегистрированная группа из пяти альпинистов из Москвы попросила о помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, три человека из группы получили травмы.
"На поисково-спасательные работы выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
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ТуризмНовости - ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваЧегемский районПроисшествия
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