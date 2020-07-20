Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574599364.html
СК завершил расследование дела о несуществующей детской площадке в Рязани
Следователи завершили расследование уголовного дела о растрате при установке спортивной площадки в Рязани, сообщила официальный представитель СК России Светлана РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:46
светлана петренко
общероссийский народный фронт
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
рязань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200708/1574051004.html
https://ria.ru/20200613/1572886422.html
рязань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, общероссийский народный фронт, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рязань, происшествия

СК завершил расследование дела о несуществующей детской площадке в Рязани

14:46 20.07.2020
1318
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о растрате при установке спортивной площадки в Рязани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортплощадки между управлением энергетики и ЖКХ города Рязани и ООО "Уютный двор62". Экс-начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев по указанию бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова подписал акт приема передачи, за счет этого бывший директор ООО "Уютный двор62" Михаила Пузанов получил 4,5 миллиона рублей из бюджета, рассказала Петренко, при этом на момент подписания акта работы по установке даже не начинались.
Работа УМВД России
8 июля, 12:30
Инженер из Калининграда продавал несуществующие инвалидные коляски
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного - бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО "Уютный двор62" Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты бюджетных средств города Рязани", - заявила Петренко.
Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавила Петренко.
Ранее сообщалось, что в рамках дела арестован бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов, который занимал этот пост с сентября 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию, а начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев помещен под домашний арест.
Под следствие чиновник попал после того, как одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту РФ, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. После этого ситуацией заинтересовались прокуратура и следствие. В мэрии оправдывались, что эти объекты просто перенесли на другие места, что впоследствии подтвердили в Следственном комитете. Это, однако, не спасло Карабасова от уголовного дела о мошенничестве.
Сотрудники рязанского СОБР во время задержания подозреваемых в серии хищений
13 июня, 15:03
В Рязани подозреваемый в хищениях протаранил машину Росгвардии
1202110
Обсудить 0
Светлана ПетренкоОбщероссийский народный фронтСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРязаньПроисшествия
Рекомендуем
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
Путин рассказал о заказах по линии ОПК в Крыму
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку
Здание парламента Болгарии в городе София
В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Росгвардия
В Татарстане росгвардейцы спасли девочку, запертую в машине на жаре
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Дом правительства РФ
В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Уилана могут обменять в августе-сентябре, допустил адвокат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния