СК завершил расследование дела о несуществующей детской площадке в Рязани

По ее словам, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортплощадки между управлением энергетики и ЖКХ города Рязани и ООО "Уютный двор62". Экс-начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев по указанию бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова подписал акт приема передачи, за счет этого бывший директор ООО "Уютный двор62" Михаила Пузанов получил 4,5 миллиона рублей из бюджета, рассказала Петренко, при этом на момент подписания акта работы по установке даже не начинались.