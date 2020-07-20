СК завершил расследование дела о несуществующей детской площадке в Рязани

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о растрате при установке спортивной площадки в Рязани, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортплощадки между управлением энергетики и ЖКХ города Рязани и ООО "Уютный двор62". Экс-начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев по указанию бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова подписал акт приема передачи, за счет этого бывший директор ООО "Уютный двор62" Михаила Пузанов получил 4,5 миллиона рублей из бюджета, рассказала Петренко, при этом на момент подписания акта работы по установке даже не начинались.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного - бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО "Уютный двор62" Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты бюджетных средств города Рязани", - заявила Петренко.
Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавила Петренко.
Ранее сообщалось, что в рамках дела арестован бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов, который занимал этот пост с сентября 2017 года и ушел в отставку по собственному желанию, а начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев помещен под домашний арест.
Под следствие чиновник попал после того, как одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту РФ, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. После этого ситуацией заинтересовались прокуратура и следствие. В мэрии оправдывались, что эти объекты просто перенесли на другие места, что впоследствии подтвердили в Следственном комитете. Это, однако, не спасло Карабасова от уголовного дела о мошенничестве.