В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения еще на неделю - до 27 июля.

"Сегодня ограничительные меры в Свердловской области были продлены еще на неделю - до 27 июля. При этом появились и некоторые послабления. Например, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, также разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону. Кроме того, теперь могут открыться музеи и библиотеки.

Оперативный штаб региона по профилактике коронавируса уточняет, что снято ограничение на число людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также совершать прогулки. Исключена норма, касающаяся ограничения на количество пассажиров, которые имеют право одновременно передвигаться в легковом автомобиле.

Свердловская область занимает третье место по числу выявленных за последние сутки больных коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 18 023, 195 человек скончались.