https://ria.ru/20200720/1574599214.html
В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:47
2020-07-20T14:47
распространение нового коронавируса
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2020
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире