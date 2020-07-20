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В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

14:47 20.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 63 тысяч случаев заражения и 853 летальных исхода.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 61 847 случаев заражения, умерли 415 пациентов с COVID-19.
Согласно информации университета, за все время в США выявили 3 773 260 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 140 тысяч человек. Выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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