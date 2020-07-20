В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 61 тысячи новых случаев заражения Более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее в США были зафиксированы более 63 тысяч случаев заражения и 853 летальных исхода.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 61 847 случаев заражения, умерли 415 пациентов с COVID-19.

Согласно информации университета, за все время в США выявили 3 773 260 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 140 тысяч человек. Выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.