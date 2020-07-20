В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране

"Кроме того, так получилось, что протестное движение в Болгарии совпало с началом (протестов) в Белграде и Афинах. Я думаю, это скоординированная кампания", - заявил парламентарий.

"События в Софии сейчас очень похожи на то, что происходило в 2014 году, когда в Киеве произошел переворот. Для сторонних наблюдателей это выглядит как спонтанно возникшее демократическое движение... Американский посол открыто заявил, что посольство США поддерживает право на демократические выступления и т.д. Переводя с дипломатического языка, он сказал: не трогайте тех, кто на улицах", - добавил Христов.