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В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране
Антиправительственные протесты в Болгарии могут быть частью скоординированной кампании в регионе юго-восточной Европы в целом, за которыми могут стоять западные РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:43
евросоюз
бойко борисов
софия (город)
сша
болгария
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евросоюз, бойко борисов, софия (город), сша, болгария, в мире

В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране

14:43 20.07.2020
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© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
ГЕНУЯ, 20 июл - РИА Новости. Антиправительственные протесты в Болгарии могут быть частью скоординированной кампании в регионе юго-восточной Европы в целом, за которыми могут стоять западные державы, заявил РИА Новости член парламента Болгарии Иво Христов.
Антиправительственные протесты продолжаются в Болгарии уже более недели. Протестующие скандируют "Мафию - вон" и требуют отставки премьер-министра Бойко Борисова. Вопрос доверия правительству был вынесен на обсуждение парламента. Парламент Болгарии в понедельник закончил дебаты по вотуму недоверия правительству, голосование по этому вопросу состоится во вторник.
"В теории да, на деле, нет, мне кажется", - заявил Христов, отвечая на вопрос о том, сможет ли правительство Борисова остаться у власти до весенних выборов. "У них, конечно, есть финансовый ресурс, однако, правда в том, что, как и многие правительства на постсоветском пространстве, многие из них марионетки в руках иностранных сил, прежде всего Запада. Если Америка или Европейский Союз хотят смены власти, это произойдет", - сказал он.
Христов напомнил, что США объявили о введении санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", одно из ответвлений - "Балканский поток" - проходит через территорию Болгарии.
Вид на город София, Болгария
Вчера, 14:03
Парламент Болгарии закончил дебаты по вотуму недоверия правительству
"Кроме того, так получилось, что протестное движение в Болгарии совпало с началом (протестов) в Белграде и Афинах. Я думаю, это скоординированная кампания", - заявил парламентарий.
"События в Софии сейчас очень похожи на то, что происходило в 2014 году, когда в Киеве произошел переворот. Для сторонних наблюдателей это выглядит как спонтанно возникшее демократическое движение... Американский посол открыто заявил, что посольство США поддерживает право на демократические выступления и т.д. Переводя с дипломатического языка, он сказал: не трогайте тех, кто на улицах", - добавил Христов.
Христов считает, что в итоге страну ожидает политический кризис: "Я думаю, ситуация будет ухудшаться, ни правительство, ни так называемая системная оппозиция не готовы к диалогу... Это война на истощение".
Болгарская полиция обеспечивает порядок во время демонстрации
11 июля, 18:05
В Болгарии на акциях протеста задержали восемнадцать человек
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ЕвросоюзБойко БорисовСофия (город)СШАБолгарияВ мире
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