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Религия и мировоззрение
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Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) не явился на суд в Верхней Пышме (Свердловская область), который в понедельник рассматривает дело о возбуждении... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:43
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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свердловская область
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353
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схиигумен сергий (николай романов), свердловская область, верхняя пышма, происшествия

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти

14:43 20.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) не явился на суд в Верхней Пышме (Свердловская область), который в понедельник рассматривает дело о возбуждении им ненависти или вражды.
Схимонах обвиняется в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.
Интересы Романова представляет адвокат Светлана Герасимова, сам клирик на суд не явился. Трансляция заседания ведется на странице Верхнепышминского городского суда в соцсети "ВКонтакте".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он оштрафован на 90 тысяч рублей.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
14 июля, 12:08Религия и мировоззрение
Епархия запретила в служении приближенных схимонаха Сергия
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Свердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
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