В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,2 тысячи

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 118 до 66 213, умерли еще четыре человека, всего скончались 503 пациента, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 66 095.
"Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 999 317 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 20 июля выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении. Это на 86 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.