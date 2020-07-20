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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574598936.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,2 тысячи
Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 118 до 66 213, умерли еще четыре человека, всего... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
александр лукашенко
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в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,2 тысячи

14:42 20.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 118 до 66 213, умерли еще четыре человека, всего скончались 503 пациента, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 66 095.
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"Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 999 317 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 20 июля выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении. Это на 86 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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