В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,2 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым Число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом Белоруссии выросло за сутки на 118 до 66 213, умерли еще четыре человека, всего скончались 503 пациента, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования коронавирусом в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 66 095.

"Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 999 317 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 20 июля выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении. Это на 86 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597,5 тысячи человек скончались.