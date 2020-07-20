Путин рассказал о борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом РФ удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных мер.

Путин, общаясь с работниками судостроительного завода "Залив", отметил, что России в борьбе за жизни людей при пандемии коронавируса помогла гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов, способность государства мобилизовать ресурсы в нужный момент.

"Но есть и другие факторы. В целом, как я говорил, нам пока удается… переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - сказал Путин.

Он отметил, что в стране были проведены крупные мероприятия: парад Победы, голосование по поправкам в конституцию, но это не привело к вспышке эпидемии. "Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения", - сказал Путин.