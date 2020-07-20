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Путин рассказал о борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом РФ удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:06
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владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин рассказал о борьбе с коронавирусом

14:40 20.07.2020 (обновлено: 15:06 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом РФ удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных мер.
Путин, общаясь с работниками судостроительного завода "Залив", отметил, что России в борьбе за жизни людей при пандемии коронавируса помогла гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов, способность государства мобилизовать ресурсы в нужный момент.
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"Но есть и другие факторы. В целом, как я говорил, нам пока удается… переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - сказал Путин.
Он отметил, что в стране были проведены крупные мероприятия: парад Победы, голосование по поправкам в конституцию, но это не привело к вспышке эпидемии. "Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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