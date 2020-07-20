https://ria.ru/20200720/1574598847.html
Путин рассказал о борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом РФ удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:40
2020-07-20T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://ria.ru/20200720/1574598614.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_c4afcfb2ba322236ea0dc85538b6337a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574444510_0:0:1758:1757_1400x0_80_0_0_484e4a999f4c6c6c38147cbe87bac4fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что в борьбе с коронавирусом
РФ удается выходить с минимальными потерями за счет строгости соблюдения ограничительных мер.
Путин, общаясь с работниками судостроительного завода "Залив", отметил, что России в борьбе за жизни людей при пандемии коронавируса помогла гибкость системы здравоохранения, уровень подготовки специалистов, способность государства мобилизовать ресурсы в нужный момент.
"Но есть и другие факторы. В целом, как я говорил, нам пока удается… переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - сказал Путин.
Он отметил, что в стране были проведены крупные мероприятия: парад Победы, голосование по поправкам в конституцию, но это не привело к вспышке эпидемии. "Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день. Почему? Потому что мы строго соблюдали требования санитарных врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, Всемирной организации здравоохранения", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.