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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:39
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_802668522b28abe768fa7dc242479429.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

14:39 20.07.2020
1511
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье ожидается гроза, период действия предупреждения - до полуночи 22 июля.
Москва
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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