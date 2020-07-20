https://ria.ru/20200720/1574598772.html
В приграничном районе Южной Осетии обнаружили крупный схрон оружия
Комитет госбезопасности Южной Осетии совместно с Погрануправлением ФСБ России обнаружил боеприпасы в нежилом домовладении в приграничном с Грузией Ленингорском... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:39
2020-07-20T14:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южная осетия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_77:0:1731:930_1400x0_80_0_0_4339370b7856509f4d65dd8c245ad970.jpg
https://ria.ru/20200513/1571353711.html
южная осетия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_77:0:1731:930_1400x0_80_0_0_4339370b7856509f4d65dd8c245ad970.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_268:0:1693:1069_1400x0_80_0_0_b360838a6c312e916eaf391a417fde95.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_299:20:1348:1069_1400x0_80_0_0_2a551c7170f70ca5e061f942bae5e891.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южная осетия, грузия, в мире
ЦХИНВАЛ, 20 июл - РИА Новости.
Комитет госбезопасности Южной Осетии
совместно с Погрануправлением ФСБ
России обнаружил боеприпасы в нежилом домовладении в приграничном с Грузией
Ленингорском районе.
"В их числе: 376 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, четыре запала для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы, а также элементы снаряжения", - говорится в сообщении комитета госбезопасности.
В КГБ отмечают, что, учитывая сложную обстановку на госгранице Южной Осетии с Грузией и участившиеся случаи нарушений вооруженными лицами с грузинской стороны, не исключена вероятность того, что схрон был предназначен для возможного проведения вооруженных провокаций на территории республики.
"В настоящее время по данному факту компетентными органами республики проводятся проверочные мероприятия", - уточнили в комитете госбезопасности.