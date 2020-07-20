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В приграничном районе Южной Осетии обнаружили крупный схрон оружия
Комитет госбезопасности Южной Осетии совместно с Погрануправлением ФСБ России обнаружил боеприпасы в нежилом домовладении в приграничном с Грузией Ленингорском... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южная осетия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южная осетия, грузия, в мире

В приграничном районе Южной Осетии обнаружили крупный схрон оружия

14:39 20.07.2020
327
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
ЦХИНВАЛ, 20 июл - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии совместно с Погрануправлением ФСБ России обнаружил боеприпасы в нежилом домовладении в приграничном с Грузией Ленингорском районе.
"В их числе: 376 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, четыре запала для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы, а также элементы снаряжения", - говорится в сообщении комитета госбезопасности.
В КГБ отмечают, что, учитывая сложную обстановку на госгранице Южной Осетии с Грузией и участившиеся случаи нарушений вооруженными лицами с грузинской стороны, не исключена вероятность того, что схрон был предназначен для возможного проведения вооруженных провокаций на территории республики.
"В настоящее время по данному факту компетентными органами республики проводятся проверочные мероприятия", - уточнили в комитете госбезопасности.
Сотрудник полиции
13 мая, 06:16
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Южная ОсетияГрузияВ мире
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