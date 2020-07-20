В приграничном районе Южной Осетии обнаружили крупный схрон оружия

ЦХИНВАЛ, 20 июл - РИА Новости. Комитет госбезопасности Комитет госбезопасности Южной Осетии совместно с Погрануправлением ФСБ России обнаружил боеприпасы в нежилом домовладении в приграничном с Грузией Ленингорском районе.

"В их числе: 376 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, четыре запала для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы, а также элементы снаряжения", - говорится в сообщении комитета госбезопасности.

В КГБ отмечают, что, учитывая сложную обстановку на госгранице Южной Осетии с Грузией и участившиеся случаи нарушений вооруженными лицами с грузинской стороны, не исключена вероятность того, что схрон был предназначен для возможного проведения вооруженных провокаций на территории республики.