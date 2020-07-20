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Распространение нового коронавируса
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Путин рассказал о смертности от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ, в отличие от стран Европы, где летальность от коронавируса составляет от 8 до 15%, смертность составляет 1,5%. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:51
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здоровье - общество
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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великобритания, бельгия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин рассказал о смертности от коронавируса в России

14:36 20.07.2020 (обновлено: 14:51 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ, в отличие от стран Европы, где летальность от коронавируса составляет от 8 до 15%, смертность составляет 1,5%.
"О летальности, так называемой смертности. Это один из ключевых показателей эффективности работы медицинской системы и государства как такового. Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее. В странах с хорошей развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы, летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15% - Бельгия, Великобритания. У нас - 1,5%", - сказал Путин в ходе общения с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", говоря о ситуации с коронавирусом.
Президент добавил, что очевидно, что в России показатель на порядок меньше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВеликобританияБельгияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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