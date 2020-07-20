https://ria.ru/20200720/1574598614.html
Путин рассказал о смертности от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ, в отличие от стран Европы, где летальность от коронавируса составляет от 8 до 15%, смертность составляет 1,5%. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:36
2020-07-20T14:51
великобритания
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распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_c430bdd718aabe7ad7a47b212ce90ba2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, бельгия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество