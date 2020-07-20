В Омской области продлили масочный режим

Ранее в начале июля оперштаб решил продлить режим повышенной готовности до 21 июля. Тогда же власти региона решили не вводить новых послаблений с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

По данным оперштаба на 20 июля, в Омской области число выздоровевших за сутки составило 40 человек (общее число выздоровевших - 3217). Количество случаев коронавируса с начала пандемии в регионе составило 5 503, за последние сутки диагноз подтвержден у 108 пациентов. После заражения коронавирусом скончались 52 человека. На данный момент от инфекции лечатся 2234 пациента.