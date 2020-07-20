В Омской области продлили масочный режим

ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Власти Омской области решили продлить режим повышенной готовности еще на две недели, а масочный режим – до 1 сентября, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе.
Ранее в начале июля оперштаб решил продлить режим повышенной готовности до 21 июля. Тогда же власти региона решили не вводить новых послаблений с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Штабом принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели, а масочный режим – до 1 сентября. Учитывая уровень заболеваемости в регионе, решили не вводить новых послаблений для бизнеса и не переходить к третьему этапу снятия ограничений. При этом удалось сохранить уже принятые ранее решения по послаблениям", - сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Режим повышенной готовности в регионе действует с 17 марта.
По данным оперштаба на 20 июля, в Омской области число выздоровевших за сутки составило 40 человек (общее число выздоровевших - 3217). Количество случаев коронавируса с начала пандемии в регионе составило 5 503, за последние сутки диагноз подтвержден у 108 пациентов. После заражения коронавирусом скончались 52 человека. На данный момент от инфекции лечатся 2234 пациента.
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