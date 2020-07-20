https://ria.ru/20200720/1574598057.html
Путин: в России могут продолжить серию универсальных десантных кораблей
Строительство в России серии универсальных десантных кораблей - вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух, заявил в понедельник президент РФ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:32
2020-07-20T14:35
керчь
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200720/1574596362.html
1
керчь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574596949_0:7:3248:1834_1400x0_80_0_0_e84e6683cc1f4aa8129ec84b8a47d2f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, владимир путин, безопасность