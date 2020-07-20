Путин: в России могут продолжить серию универсальных десантных кораблей

"Нам нужно, в таком обновленном виде это первые корабли. У нас предусмотрена и программа испытаний, и программа даже еще дополнительных конструкторских работ, изучения того, как они будут себя вести. Поэтому, да, мы планируем это делать, но по результатам практики применения", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос рабочего.