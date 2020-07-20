Путин поддержал идею перенести "Бессмертный полк" на 2021 год

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин поддержал перенос шествия "Бессмертного полка" на следующий год, по его словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей.

На встрече с работниками судостроительного завода "Залив" президент напомнил, что в этом году пришлось перенести в том числе парад Победы и голосование по поправкам к Конституции.

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь. <…> Но специалисты, врачи не рекомендуют", — пояснил Путин.

Президент пообещал, что в следующем году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво, так, как мы это можем делать и как делаем".

В свою очередь, исполком общероссийского движения "Бессмертный полк" поддержал перенос на 9 мая 2021 года, "когда здоровью людей ничто не будет угрожать".

В этом году шествие, которое традиционно проходит 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Предварительно, оно должно было состояться 26 июля, но организатор выступил за отмену и полноценное проведение мероприятия в следующем году.

В сам День Победы акция прошла в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Появился ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда — виртуального шествия ветеранов по Красной площади. Проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка трех миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.