https://ria.ru/20200720/1574598006.html
Путин поддержал идею перенести "Бессмертный полк" на 2021 год
Владимир Путин поддержал перенос шествия "Бессмертного полка" на следующий год, по его словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:32
2020-07-20T16:24
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общество
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https://ria.ru/20200716/1574448604.html
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Victoria S
Главное любой ценой провели мероприятие по обнулению! Всё остальное ерунда!
206
Дмитрий Шнур
да здравствует великое и могучее обнуление...но он не доживет....
145
45
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Сделаем это широко, мощно": Путин о переносе акции "Бессмертный полк" на 2021 год
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить акцию "Бессмертный полк" сейчас из-за коронавируса. "Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь… Но специалисты, врачи не рекомендуют", – сказал Путин, общаясь с работниками ООО "Судостроительный завод "Залив", отвечая на вопрос, как он относится к тому, что "Бессмертный полк" перенесен.
2020-07-20T14:32
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин
поддержал перенос шествия "Бессмертного полка" на следующий год, по его словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей.
На встрече с работниками судостроительного завода "Залив" президент напомнил, что в этом году пришлось перенести в том числе парад Победы и голосование по поправкам к Конституции.
"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь. <…> Но специалисты, врачи не рекомендуют", — пояснил Путин.
Президент пообещал, что в следующем году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво, так, как мы это можем делать и как делаем".
В свою очередь, исполком общероссийского движения "Бессмертный полк" поддержал перенос на 9 мая 2021 года, "когда здоровью людей ничто не будет угрожать".
В этом году шествие, которое традиционно проходит 9 мая, перенесли из-за распространения коронавируса. Предварительно, оно должно было состояться 26 июля, но организатор выступил за отмену и полноценное проведение мероприятия в следующем году.
В сам День Победы акция прошла в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Появился ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда — виртуального шествия ветеранов по Красной площади. Проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка трех миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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