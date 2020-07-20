Шапша поручил помочь пострадавшим от ливней жителям Калужской области

КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша распорядился оперативно решать проблемы жителей региона, чьи участки оказались подтоплены из-за продолжительных ливней, сообщило правительство области.

По данным ГУМЧС России по Калужской области, в последние дни в регионе в связи с прохождением грозового фронта, сопровождавшегося ливнями, произошли подтопления в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске. В понедельник сложившаяся в районах ситуация с подтоплениями обсуждалась на заседании правительства региона под председательством Шапши.

Один из докладчиков, и.о. главы Обнинска Карина Башкатова, рассказала, что в городе потоплены более 100 дачных участков. Данные СНТ образованы более 40 лет назад. Многие участки расположены в пойме Протвы, поэтому постоянно, особенно в весенний паводок, возникает риск их подтопления. Владельцы участков об этом знают, к тому же регулярно об угрозе подтопления и информируют оперативные службы.

"За прошедшую неделю подъем воды в Протве составил 5 метров 96 сантиметров. За последние сутки ее уровень упал всего на 20 сантиметров. В шести СНТ подтоплены участки, расположенные на пойменной территории. Принимаются меры по информированию жителей о необходимости переезда по месту постоянного проживания", - пояснила Башкатова.

Уровень воды также сильно поднялся в Оке, в Жиздре в районе Козельска, в Угре в районе поселка Товарково.