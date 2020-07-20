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Калужская область
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Шапша поручил помочь пострадавшим от ливней жителям Калужской области
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша распорядился оперативно решать проблемы жителей региона, чьи участки оказались подтоплены из-за... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:31
калужская область
владислав шапша
калужская область
происшествия
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владислав шапша, калужская область, происшествия

Шапша поручил помочь пострадавшим от ливней жителям Калужской области

14:31 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня
Последствия ливня
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша распорядился оперативно решать проблемы жителей региона, чьи участки оказались подтоплены из-за продолжительных ливней, сообщило правительство области.
По данным ГУМЧС России по Калужской области, в последние дни в регионе в связи с прохождением грозового фронта, сопровождавшегося ливнями, произошли подтопления в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске. В понедельник сложившаяся в районах ситуация с подтоплениями обсуждалась на заседании правительства региона под председательством Шапши.
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Один из докладчиков, и.о. главы Обнинска Карина Башкатова, рассказала, что в городе потоплены более 100 дачных участков. Данные СНТ образованы более 40 лет назад. Многие участки расположены в пойме Протвы, поэтому постоянно, особенно в весенний паводок, возникает риск их подтопления. Владельцы участков об этом знают, к тому же регулярно об угрозе подтопления и информируют оперативные службы.
"За прошедшую неделю подъем воды в Протве составил 5 метров 96 сантиметров. За последние сутки ее уровень упал всего на 20 сантиметров. В шести СНТ подтоплены участки, расположенные на пойменной территории. Принимаются меры по информированию жителей о необходимости переезда по месту постоянного проживания", - пояснила Башкатова.
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Уровень воды также сильно поднялся в Оке, в Жиздре в районе Козельска, в Угре в районе поселка Товарково.
Шапша поручил держать ситуацию с подтоплением территорий муниципалитетов на особом контроле. "Необходимо оперативно реагировать, чтобы люди не страдали, и не было никаких рисков, связанных со здоровьем наших жителей", - подчеркнул врио губернатора.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьПроисшествия
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