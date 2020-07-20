https://ria.ru/20200720/1574597851.html
Путин рассказал о преференциях для заказчиков кораблей на верфях в Крыму
Власти РФ намерены субсидировать 30% стоимости судна для заказавших их на верфях в Крыму, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:30
2020-07-20T15:02
владимир путин
республика крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597214_0:77:3063:1800_1400x0_80_0_0_cf97a75d36f98bce3c29dc60b157c061.jpg
https://ria.ru/20200720/1574597607.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597214_0:77:3063:1800_1400x0_80_0_0_cf97a75d36f98bce3c29dc60b157c061.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597214_334:0:3063:2047_1400x0_80_0_0_be9a38d67f21d5adf44685f45e13054e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597214_1016:0:3063:2047_1400x0_80_0_0_de182c2a2bf6b929db91cdb7c1e9e89b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, республика крым, экономика