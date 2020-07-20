Путин рассказал о преференциях для заказчиков кораблей на верфях в Крыму

"Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки, а именно… во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях… приняли решение субсидировать 30% стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда", - сообщил Путин в понедельник в ходе общения с работниками судостроительного завода "Залив".