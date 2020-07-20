https://ria.ru/20200720/1574597780.html
Полицейские вычислили и задержали наркоторговцев благодаря "Джону Уику"
Итальянские полицейские благодаря боевику "Джон Уик" изъяли партию наркотиков, состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином, общим весом 150... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:08
2020-07-20T19:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, флоренция, милан, колумбия, в мире