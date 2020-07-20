Полицейские вычислили и задержали наркоторговцев благодаря "Джону Уику"

По информации издания, запрещенное вещество везли из Колумбии. В аэропорте Милана офицеры обратили внимание на странный пакет с кофе, который перевозил с собой один из пассажиров. На упаковке было написано имя заказчика "Сантино Д’Антонио" ("Santino D'Antonio").