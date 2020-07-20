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Полицейские вычислили и задержали наркоторговцев благодаря "Джону Уику"
Итальянские полицейские благодаря боевику "Джон Уик" изъяли партию наркотиков, состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином, общим весом 150... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кино и сериалы, новости культуры, киану ривз, флоренция, милан, колумбия, в мире

Полицейские вычислили и задержали наркоторговцев благодаря "Джону Уику"

19:08 20.07.2020
2016
© 87Eleven (2017)Кадр из фильма "Джон Уик-2"
Кадр из фильма Джон Уик-2
© 87Eleven (2017)
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Итальянские полицейские благодаря боевику "Джон Уик" изъяли партию наркотиков, состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином, общим весом 150 граммов, сообщает TMZ.
По информации издания, запрещенное вещество везли из Колумбии. В аэропорте Милана офицеры обратили внимание на странный пакет с кофе, который перевозил с собой один из пассажиров. На упаковке было написано имя заказчика "Сантино Д’Антонио" ("Santino D'Antonio").
Полицейские оказались поклонниками фильмов о "Джоне Уике" и сразу вспомнили, что так звали босса мафии, с котором сражался герой Киану Ривза во второй части франшизы.
Позже выяснилось, что посылка была адресована табачному магазину, находящемуся во Флоренции. Там сотрудники полиции и арестовали 50-летнего получателя.
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