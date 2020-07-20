Путин рассказал о субсидировании процентов по кредитам для судостроения

"Субсидирование выплат, процентов по лизингу и по кредитам. По-моему, в этом году 3,8 миллиарда, в следующем - 2021 (году - ред.) - столько же и 2022 году столько же", - сказал Путин в понедельник в ходе общения с работниками судостроительного завода "Залив".