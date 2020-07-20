https://ria.ru/20200720/1574597607.html
Путин рассказал о субсидировании процентов по кредитам для судостроения
Власти РФ намерены в 2020-2022 годах выделять по 3,8 миллиарда рублей на субсидирование процентов по лизингу и кредитам для судостроения, сообщил президент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:28
2020-07-20T14:43
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597133_0:2:2967:1671_1400x0_80_0_0_3d10b13cd432e7d8b078895e74427eae.jpg
https://ria.ru/20200720/1574597851.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597133_0:2:2967:1671_1400x0_80_0_0_3d10b13cd432e7d8b078895e74427eae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597133_238:0:2967:2047_1400x0_80_0_0_1bb541181f0cc24d0836165bb7fa51ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597133_691:0:2738:2047_1400x0_80_0_0_245c919cc8cd5b4df97692f87bf7657e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика