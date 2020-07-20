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Путин рассказал о субсидировании процентов по кредитам для судостроения
Власти РФ намерены в 2020-2022 годах выделять по 3,8 миллиарда рублей на субсидирование процентов по лизингу и кредитам для судостроения, сообщил президент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:43
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин рассказал о субсидировании процентов по кредитам для судостроения

14:28 20.07.2020 (обновлено: 14:43 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти РФ намерены в 2020-2022 годах выделять по 3,8 миллиарда рублей на субсидирование процентов по лизингу и кредитам для судостроения, сообщил президент России Владимир Путин.
"Субсидирование выплат, процентов по лизингу и по кредитам. По-моему, в этом году 3,8 миллиарда, в следующем - 2021 (году - ред.) - столько же и 2022 году столько же", - сказал Путин в понедельник в ходе общения с работниками судостроительного завода "Залив".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
Вчера, 14:30
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Владимир ПутинЭкономика
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